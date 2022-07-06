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TÜBİTAK destekleyecek

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Yozgat’tan 2 proje destek almaya hak kazandı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
TÜBİTAK destekleyecek

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde görevli öğretmen Nurullah Korkman tarafından tasarlanan, "Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum: Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar" ve Sorgun Bilim Sanat Merkezi Proje Yürütücüsü öğretmeni Merve Şirin tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Perma Kültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum" projeleri TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi. »Haber Merkezi
 

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TÜBİTAK Destekleyecek
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