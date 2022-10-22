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“TTB başkanı Fincancı’yı kınıyoruz!”

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın PKK/YPG’nin bir yayın organında “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına” ilişkin iddialarına çok sert tepki gösterdi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
“TTB başkanı Fincancı’yı kınıyoruz!”

TTB Başkanı Fincancı’nın teröristlerle aynı safta yer almasına şaşırmadıklarını ve hainlerle işbirlikçiliği yapanların hekimleri temsil makamında oturmasını kabullenemediklerine vurgu yapan Taşkın, Şebnem Korur Fincancı’nın cezalandırılmasını istedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı ciddi bir mücadele verdiğini ve hainlerin kalleş pusularında binlerce güvenlik görevlisi ve vatandaşların şehit olduğuna dikkat çeken Taşkın, Fincancı’nın başkanlığını yaptığı Türk Tabipler Birliği üyesi doktorlarında PKK tarafından şehit edildiklerinin altını çizerek, Fincancı’nın, şehitlerin aziz ruhlarına ihanet ettiğini söyledi.
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Taşkın, TTB Başkanı Fincancı’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attığını belirterek, bu sözleriyle Fincancı’nın Türk Ordusuna düşmanlığını da ilan ettiğini sözlerine ekleyerek, “Gözbebeğimiz ordumuza ahlaksızca iftira atanların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

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TTB Başkanı Fincancıyı Kınıyoruz
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