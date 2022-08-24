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Transferler göz doldurdu

Bölgesel Amatör Lig’de Yozgat’ı temsil edecek olan kırmızı siyahlı takım Yozgat Belediyesi Bozokspor kadrosuna kattığı oyuncularla gücüne güç kattı. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Transferler göz doldurdu

Ülkemizin birçok kulübünden Yozgat’a gelen oyuncular Yozgat kampında çalışmalarını sürdürüyor.
KADROYA KATILAN FUTBOLCULAR
Doğaç Akun Çiğli Belediyespor’dan, Anıl Ediz Silifke Belediyespor’dan,  Gökay Yiğit Malatya İdman Yurdu’ndan,  Orkun Erdoğan Bağlumspor’dan, Mehmet Şükrü Önder Yalovaspor’dan, Muharrem Kaya Yozgatspor 1959 FK’dan, Devran Çamurtaş Mardin Mazıdağı Fosfatspor’dan, Cesur Uçar Çayıralan Esnafspor’dan, Burak Emre Kayan Yozgatspor 1959 FK’dan, Timurcan Gök Aliağaspor’dan, Sergen Çelik Ayvalıkgücü Belediyespor’dan, Meriç Bayram Yozgatspor 1959 FK’dan, Tamer Arıcı Bursa Yıldırımspor’dan, Melih Saraçoğlu Altınova Belediyespor’dan, Emirhan Yurunuş Yozgatspor 1959 FK’dan, Devrim Aksongur Adana 1954 FK’dan, Fadıl Karadağ Isparta 32 Spor’dan ve Osman Çağlar Uç Kahta 02 Spor’dan kulübe katıldı.
KALAN FUTBOLCULAR
Yavuz Selim Ekinci, Samet Arık, Toygar Yiğit Karahan, Burak Güven ve Yasin Karagöz ile de sözleşme yenilendi. Çalışmalarını Yozgat Çamlık Otel’de girdiği kampla sürdüren ekip çalışmalarını tamamladıktan sonra ikinci etap kamp çalışmaları için Afyon’a hareket edecek. »Haber Merkezi

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Transferler Göz Doldurdu
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