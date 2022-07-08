Trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara akın etti.

Yozgat’ta, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Adanan Menderes Bulvarı üzerinde ki E-88 Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığı gözlemlendi.

»Rabia Şahin