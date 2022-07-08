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Trafik yoğunluğu başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafikte yoğunluk başladı. 

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara akın etti. 
Yozgat’ta, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Adanan Menderes Bulvarı üzerinde ki E-88 Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığı gözlemlendi.
 »Rabia Şahin 

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Trafik Yoğunluğu Başladı
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