Trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara akın etti.
Yozgat’ta, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Adanan Menderes Bulvarı üzerinde ki E-88 Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığı gözlemlendi.
»Rabia Şahin
08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara akın etti.