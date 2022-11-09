Trafik semineri

Düzenlenen programa Kaymakam Recep Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Okul Müdürü Uğur Ataç ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Aydın, trafik bilincinin aşılanması, farkındalık yaratıcı trafik eğitimi verilmesi ile ilgili öğrencilerle sohbet etti. Seminer sonrası broşürler dağıtılarak program sona erdi. »Haber Merkezi

