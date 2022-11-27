Trafik kazası tatbikatı



Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından ülke ve il genelinde meydana gelebilecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve personeli bilgilendirmek amacı ile tatbikatlar devam ediyor. Bu kapsamda Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında; Tüm hastane personellerinin katılımı ile“Trafik Kazası” konulu saha tatbikatı ve masa başı tatbikatı gerçekleşti. »Haber Merkezi