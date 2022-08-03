Trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat’ta Yücel A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile Polat K. idaresindeki ND 154 DV yabancı plakalı BMW marka otomobil, E-88 karayolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. »İHA

