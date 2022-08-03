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Trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat’ta Yücel A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile Polat K. idaresindeki ND 154 DV yabancı plakalı BMW marka otomobil, E-88 karayolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında çarpıştı. 
Kazada sürücüler ile birlikte araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. »İHA
 

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Trafik Kazası: 6 Yaralı
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