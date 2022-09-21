Trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre kaza, Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Yozgat istikametine seyir eden Halil Sar yönetimindeki 54 FZ 246 plakalı Ford transit marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. »İHA

