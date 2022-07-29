Törene katıldı

Köse, “Çanakkale Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın daveti üzerine Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz, Aydıncık Belediye Başkanımız Ahmet Koçak ve Yerköy TSO Başkanımız Coşkun Kahraman ile birlikte katılım sağladığımız programda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank beyefendi öncülüğünde Kale 65’inci Yıl Seramik Bayramı ve Fabrika Temel Atma Töreni’ni gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

