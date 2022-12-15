Tören yapıldı

Engelsiz Üniversite Ödülleri, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda verildi. Engelsiz Üniversite Bayraklarının “mekânda erişilebilirlik (turuncu bayrak)”, “eğitimde erişilebilirlik (yeşil bayrak)” ve “sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (mavi bayrak)” olmak üzere üç kategoride değerlendirildi.

Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği töreninde, 2022 yılı Eğitimde Erişilebilirlik’ de düzenlemelerden dolayı, Ziraat Fakültesine Yeşil Bayrak ve sertifika takdim töreni yapıldı.

»Haber Merkezi