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Tören yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından beri düzenlenen “Engelsiz Üniversite” ödüllerinde, 2022 yılı Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Eğitimde Erişilebilirlik” kategorisinde Yeşil Bayrak ödülünü almaya hak kazandı.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Tören yapıldı

Engelsiz Üniversite Ödülleri, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda verildi. Engelsiz Üniversite Bayraklarının “mekânda erişilebilirlik (turuncu bayrak)”, “eğitimde erişilebilirlik (yeşil bayrak)” ve “sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (mavi bayrak)” olmak üzere üç kategoride değerlendirildi.
Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği töreninde, 2022 yılı Eğitimde Erişilebilirlik’ de düzenlemelerden dolayı, Ziraat Fakültesine Yeşil Bayrak ve sertifika takdim töreni yapıldı. 
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Tören Yapıldı
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