Tören yapıldı

Engelsiz Üniversite Ödülleri, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda verildi. Engelsiz Üniversite Bayraklarının “mekânda erişilebilirlik (turuncu bayrak)”, “eğitimde erişilebilirlik (yeşil bayrak)” ve “sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (mavi bayrak)” olmak üzere üç kategoride değerlendirildi.
Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği töreninde, 2022 yılı Eğitimde Erişilebilirlik’ de düzenlemelerden dolayı, Ziraat Fakültesine Yeşil Bayrak ve sertifika takdim töreni yapıldı.
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Engelsiz Üniversite Ödülleri, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda verildi. Engelsiz Üniversite Bayraklarının “mekânda erişilebilirlik (turuncu bayrak)”, “eğitimde erişilebilirlik (yeşil bayrak)” ve “sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (mavi bayrak)” olmak üzere üç kategoride değerlendirildi.