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Tören düzenlendi

Cumhuriyetin kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Çekerek ilçesinde de düzenlenen programla anıldı.

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
Tören düzenlendi

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başlayan anma programı saat 09:05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Programa Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Garnizon Komutanı Per. Ast. Yasin Güler, Belediye Başkan Vekili Mehmet Doğan, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Hükümet Konağı Konferans Salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Anma programı öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle sona erdi. 
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Son Güncelleme: 11.11.2022 14:11
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