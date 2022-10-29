Tören düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çekerek Hükümet Konağı önünde Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yasin Güler ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Doğan tarafından Atatürk Anıtına Çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının akabinde, Makamda tebrigat kabulü yapıldı. »Haber Merkezi

