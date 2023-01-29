Topuz’a ziyaret

Daha sonra İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Mali İşler Daire Başkanı Doğan Dinç ve Kaymakam Fatih Topuz çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Kaymakam Topuz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Mali İşler Daire Başkanı Doğan Dinç’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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