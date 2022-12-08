Ekimler teknik personellerin kontrolünde Merkez ve Sorgun İlçelerinde 4 köyde 4 çiftçi ile birlikte yapıldı. Ekimlerde İl ve İlçe Müdürlüklerine ait doğrudan ekim mibzerleri kullanıldı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İl Müdürü Tanju Özkaya, “Toprak işlemesiz tarım; ülkemizde ve ilimizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir tarım sistemidir. Bu ekim sisteminde toprağa herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapılmadan ekip biçilmekte diğer tarımsal faaliyetlere normal olarak devam edilmektir. Toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır. Daha az yakıt tüketiminden dolayı doğaya karbon salınımı azalmaktadır. En önemlisi bitki artıkları toprak yüzeyinde kaldığı için toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmaktadır. Yani tarım yapılırken aynı zamanda çevrede korunmaktadır.” dedi.

Toprak numunelerinin alındığını ve analizlerinin gerçekleştirildiğini belirten Özkaya, “Hatta bu yıl, Fakıbeyli köyünde çiftçimiz tarafından değişik tarlalardan toprak numunesi alınarak yaptırılan toprak analizinde en yüksek organik madde oranı toprak işlemesiz tarım yapılan tarlada olmuştur. Diğer tarlalarda organik madde oranı yüzde 0,9 ila 1,4 arasındaki değerlerde iken toprak işlemesiz ekim yapılan tarlada organik madde oranı yüzde 1,92 olmuştur. Bu somut olarak bu sistemin topraktaki organik maddeyi artırdığını göstermektedir. Toprakta organik maddenin artması demek uzun yılları sâri toprağın yapısının iyileşmesi verimin artması toprağı kurağa daha fazla dayanması demektir.” ifadesinde bulundu.

Yapılan çalışmalar neticesinde verim konusunda tereddüt edilmeyeceğini söyleyen Özkaya, “Çiftçilerimizin bu sistemdeki en büyük endişesi verim kaybıdır. Yıllardır ilimizde yaptığımız ekimlerde gördük ki bu sistemle yapılan ekimlerde verim kaybı olmamaktadır. Hatta birçok yerde geleneksel işlemeli tarıma göre daha fazla verim alınmaktadır. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek ve bilgi vermeye hazırız.” diye konuştu.

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