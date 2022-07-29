Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.543,33
ALTIN
1.012,79
DOLAR
17,95
STERLİN
21,89
EURO
18,33

Toprak işlemesiz nohut

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 6 köyde toprak işlemesiz nohut ekimi yapıldı.

29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Toprak işlemesiz nohut

Merkeze bağlı Fakıbeyli köyü ile Sorgun ilçesinde 5 köyde toprak işlemesiz nohut deneme ekimlerinin yapıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, çiftçilere toprak işlemesiz tarım, doğrudan ekim tekniği ve faydaları hakkında bilgi verildiğini kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin toprak işlemesiz tarım sistemini il genelinde yaygınlaştırmak için demonstrasyon ve eğitim çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Özkaya, “Toprak işlemesiz tarım, Yozgat gibi karasal iklim gösteren illerimizde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek olan bir sistemdir. Önceki yıllarda yaptığımız uygulamalarda bu sistemde herhangi bir verim kaybı olmadığını, hatta bazı alanlarda verim artışı olduğunu gözlemledik” dedi. Özkaya, “Merkeze bağlı Sarımbey köyünde çiftçimiz  İbrahim Sert ve Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünden Özcan Demir ile uygulanan demonstrasyonlarda nohut tarlaları gayet iyi durumda” şeklinde konuştu. » Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Toprak Işlemesiz Nohut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seri üretim başladı
Seri üretim başladı
Köylere kilit parke
Köylere kilit parke
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Sorgun festivale hazır
Sorgun festivale hazır
Geçmişe yolculuk
Geçmişe yolculuk
Yılmaz, müjdeyle döndü
Yılmaz, müjdeyle döndü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim