Yemeklerin kalitesinin ve besin değerinin yükselmesi için büyük titizlik gösteriliyor. Bu kapsamda Kaymakam Ali Açıkgöz tarafından organik ürünlerin yetiştirildiği bir bahçe kuruldu.



Aşevi için kurulan bu bahçeye “Vefa Bahçesi” adını verdiklerini ifade eden Kaymakam Açıkgöz: “Devletimiz yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşımızın daima yanında. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanları bizlere sağlıyor. Aşevimizden faydalanan 180 vatandaşımızın yaş ortalaması 74 buçuk. Faydalanan en yaşlı vatandaşımız ise 106 yaşında. Biz yaş ortalaması 74 olan veya 106 yaşında olan vatandaşımızın her şeyin en iyisini yemesini arzu ediyoruz. Bugün marketten aldığımız bir domatesle bir salatalıkla bahçemizde yetişen bir ürün arasında lezzet konusunda dahi büyük fark olduğunu görüyoruz. Kalite açısından ve sağlığa faydası bakımından da biz bu farkın olduğunu düşünüyoruz. İşte bu yüzden tamamen organik ve geleneksel yöntemlerle ürün yetiştirilen, yaklaşık 1000 metrekarelik bir bahçe kurduk. Bahçemizde 6 çeşit biber, 4 çeşit domates, 2 çeşit salatalık, 2 çeşit patlıcan, 2 çeşit kabak, kavun, karpuz ve salatalarda kullanılan sebze çeşitlerini yetiştiriyoruz. Bu bahçeye “Vefa Bahçesi” ismini verdik. Allah’a şükürler olsun son iki haftadır, yemeklerde kullandığımız birçok ürünü, bu bahçeden temin ediyoruz. Ürün verimliliğimiz, oldukça yüksek. Saraykent’in toprağı da insanı gibi cömert. Yine birçok vatandaşımız, bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin ihtiyaçlarından fazla olan kısmını, aşevimize getirerek yemeklerde kullanılmak üzere bağışlıyorlar. Saraykent her konuda olduğu gibi insanının cömertliği konusunda da bambaşka bir yer.” dedi.

