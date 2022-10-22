“Toplumun manevi mimarları”

2022-2023 yeni eğitim ve öğretim yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulan buluşmada, 2022 yılında üniversiteye öğrenci yerleştirmede önemli başarı yakalayan okul öğretmenlerine teşekkür edildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen Aksoy, “Mutlu ve müreffeh toplumların oluşmasında önemli etkisi olan Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleriyle sabah çayında bir araya geldik. 2022 yılında üniversiteye öğrenci yerleştirmede önemli başarı yakalayan okulumuzun öğretmenlerine hem teşekkürlerimizi ilettik, hem de yeni eğitim ve öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Çalışmalarıyla ilçemiz eğitimine önemli katkılar veren okulumuzda görevli idarecilerimize, öğretmenlerimize ve yardımcı personellerimize teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim- öğretim yılı geçirmelerini diliyorum. Biz büyük bir aileyiz.” dedi.

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