Toplantıya katıldı

Belediye Başkanı Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Temsil görevini bizlere layık gören Sayın Genel Başkanım Meral Akşener ve Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Metin Ergun'a teşekkür ediyorum. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin üyesi olarak 45 Avrupa ülkesindeki belediye başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen komite toplantısına ev sahipliği yaparak Anadolu insanının hoşgörü ve misafirperverliğini gösteren, ülkemizin ve kadim şehrimiz İstanbul'un tanıtımına da katkı sağlayan Büyük Çekmece Belediye Başkanı Sayın Dr. Hasan Akgün 'e ilçem adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. »Haber Merkezi