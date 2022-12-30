Toplantılar devam ediyor

İl Müftülüğü toplantı salonunda haftalık olarak yapılan toplantıya il merkezindeki camilerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar katılıyor.

Toplantıda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri için hazırlanan "Oku-yorum Projesi" kapsamında okunulan ilmi eserler yorumlanıp değerlendiriliyor.

Bu hafta ikincisi gerçekleştirilen ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınlarından "Hz. Muhammed ve Mekke" isimli kitabın tahlilinin yapıldığı meşveret toplantısına İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel ve il merkezinde görev yapan 25 din görevlisi katıldı.

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