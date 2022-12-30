Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.541,57
ALTIN
1.096,11
DOLAR
18,72
STERLİN
22,57
EURO
19,97

Toplantılar devam ediyor

Yozgat İl Müftülüğü ile din görevlileri arasındaki koordineyi güçlendirmek ve sunulan din hizmetine katkı sağlamak maksadıyla başlatılan "Meşveret Toplantıları" devam ediyor.

30 Aralık 2022 Cuma 13:08
Toplantılar devam ediyor

İl Müftülüğü toplantı salonunda haftalık olarak yapılan toplantıya il merkezindeki camilerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar katılıyor.
Toplantıda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri için hazırlanan "Oku-yorum Projesi" kapsamında okunulan ilmi eserler yorumlanıp değerlendiriliyor. 
Bu hafta ikincisi gerçekleştirilen ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınlarından "Hz. Muhammed ve Mekke" isimli kitabın tahlilinin yapıldığı meşveret toplantısına İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel ve il merkezinde görev yapan 25 din görevlisi katıldı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Toplantılar Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir şüpheli tutuklandı
Bir şüpheli tutuklandı
EYT sevinci
EYT sevinci
Kadın gazetecilerle buluştu
Kadın gazetecilerle buluştu
Yarışma düzenlendi
Yarışma düzenlendi
Başer, fotoğrafını seçti
Başer, fotoğrafını seçti
“Gençler içimizi ısıttı”
“Gençler içimizi ısıttı”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim