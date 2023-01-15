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Toplantılar devam ediyor

Yozgat İl Müftülüğü ile din görevlileri arasındaki koordineyi güçlendirmek ve sunulan din hizmetine katkı sağlamak maksadıyla başlatılan "İstişare Toplantıları" devam ediyor.

15 Ocak 2023 Pazar 02:59
Toplantılar devam ediyor

Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu toplantı salonunda İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantıya il merkezindeki camilerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar katıldı.
Toplantıda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri için hazırlanan "Oku-yorum Projesi" kapsamında okunulan ilmi eserler yorumlanıp değerlendiriliyor.
Dördüncüsü gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanlığı(DİB) yayınlarından "Kudüs Mukaddes Miras" isimli kitabın tahlilinin yapıldığı istişare toplantısına İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel ve il merkezinde görev yapan 25 din görevlisi katıldı. 
»Haber Merkezi

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Toplantılar Devam Ediyor
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