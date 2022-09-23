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Toplantı Yenifakılı’da

Yozgat İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı bu ay Yenifakılı ilçesinde gerçekleştirildi. 

23 Eylül 2022 Cuma 02:11
Toplantı Yenifakılı’da

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı. İl müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla yapılan toplantı Yenifakılı İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda gündem konuları ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak için istişarede bulunuldu.
Toplantı sonrası Gülden, ev sahibi Yenifakılı İlçe Müftülüğüne ve toplantıya katılan ilçe müftülerine teşekkür ederek yapacakları başarılı çalışmaların devamını diledi. 
»Haber Merkezi 
 

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Toplantı Yenifakılıda
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