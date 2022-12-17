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Toplantı yapıldı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı bu ay Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirildi. 

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:03
Toplantı yapıldı

İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla, İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında Sarıkaya ilçesinde yapılan toplantıya İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüleri ve Şube Müdürü katıldı.
Sarıkaya İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda gündem konuları ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak için istişarede bulunuldu. 
Toplantı sonrası Gülden, ev sahibi Sarıkaya İlçe Müftülüğüne ve toplantıya katılan ilçe müftülerine teşekkür ederek hayırlı çalışmalarının devamını diledi. 
Akabinde Yozgat Şehir Hastanesi yapılması planlanan cami inşaat alanında incelemelerde bulundu. »Haber Merkezi

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Toplantı Yapıldı
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