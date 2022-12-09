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Toplantı yapıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme biriminden sorumlu şube müdürleri, İl Halk Eğitim Müdürleri ve Aile Okulu Eğitimi eğitmenlerinin katılımıyla Aile Okulu Projesi konulu toplantı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
Toplantı yapıldı

Toplantıda gündem maddelerinden, okuma-yazma kursları başta olmak üzere diğer kurslar, köy yaşam merkezlerinin artırılması ve buralarda açılacak kurslarla ilgili planlanan çalışmalar, halk oyunları şenliği, müzik toplulukları, sportif, sosyal ve kültürel ağırlıklı kursların çoğaltılması konuları görüşülerek kararlar alındı.
Aynı zamanda Aile Okulu Projesiyle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tüm okulların, mahalle muhtarlarının, sivil toplum kuruluşlarının ziyaret edilip kurs ihtiyaçları ve taleplerinin alınarak gerekli çalışmaların yapılmasının önemini vurguladı.
Emeklerinden dolayı katılımcılara teşekkür eden Yazıcı, toplantıyı sonlandırdı. 
»Haber Merkezi

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Toplantı Yapıldı
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