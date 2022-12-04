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Toplantı yapıldı

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. 

04 Aralık 2022 Pazar 05:39
Toplantı yapıldı


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları, İlçe Gençlik Kolları Başkanları katıldı. 
Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda, Genel Merkezin talimatları doğrultusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında konuşuldu. 
»Haber Merkezi
 

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Toplantı Yapıldı
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