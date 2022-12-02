Toplantı yapıldı

Düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Uzman Emre Oktay, Hasta Hakları İl Sorumlusu ve Karyola Danışma Merkezi Sorumlusu Yılmaz Baran ve Şube Çalışanı Ebe Havva Peçe katıldı.

Toplantıda katılımcılara, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından sunum yapıldı.

Sunumda; Evde Sağlık Hizmetleri 2022 yılı 10 aylık Yozgat il geneli veriler açıklanırken, Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı. Toplantı sonrasında uygulamaya geçirilecek kararlar alındı. »Haber Merkezi

