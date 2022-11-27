Toplantı yapıldı



Kaymakam Topuz başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Köy Muhtarlarının katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

2022 yılında yürütülen çalışma ve projeler konusunda meclise genel bilgiler sunuldu. 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili hazırlanan bütçe taslağı hakkında bilgiler verildi. 2023 yılı bütçesi oylamaya sunularak kabul edildi.

Toplantı hakkında konuşan Kaymakam Fatih Topuz, “Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda desteklerinden dolayı İl Genel Meclis üyelerine ve Birlik Meclisi üyelerine teşekkür ederek önceliğin alt yapı ve içme suyu problemlerinin giderilmesi olduğunu 2023 yılında da bütçe imkânları dâhilinde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulacağını.” söyledi. Daha sonra toplantıda köy muhtarlarının talepleri dinlendi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

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