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Toplantı yapıldı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde Eğitime Destek Platformu Kasım ayı değerlendirme toplantısı yapıldı. 

20 Kasım 2022 Pazar 02:11
Toplantı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya ilçe yürütme üyeleri katıldı. 
Değerlendirme toplantısı hakkında açıklamada bulunan Aksoy, “Aile eğitimlerine ve değerler eğitimine yönelik okullarımızda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Yapılan çalışmaların öğrencilerimize ve ailelerimize katkılar sunmasını diliyor, çalışmalarından dolayı ilçe yürütme kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Toplantı Yapıldı
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