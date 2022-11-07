Toplantı yapıldı

İlçe merkez ve köylerinin tamamını kapsayan zümre öğretmenler toplantıları kapsamında Beden Eğitimi öğretmenlerinin katılımları ile gerçekleşen toplantıda gündeme dair konular üzerinde değerlendirmelerde bulunulurken, eğitim öğretim süreci fiziksel aktivitelerinde yaşanan zorluklar, dönem sonu sportif ve sosyal aktivite uygulamaları ve halk oyunları ekibi kurulması gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca öğretmenlerin istek ve önerileri değerlendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, toplantı sonrası bütün katılımcılara teşekkür etti.

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