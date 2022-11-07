Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.216,98
ALTIN
1.001,85
DOLAR
18,62
STERLİN
21,15
EURO
18,54

Toplantı yapıldı

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda zümre toplantısı yapıldı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Toplantı yapıldı

İlçe merkez ve köylerinin tamamını kapsayan zümre öğretmenler toplantıları kapsamında Beden Eğitimi öğretmenlerinin katılımları ile gerçekleşen toplantıda gündeme dair konular üzerinde değerlendirmelerde bulunulurken, eğitim öğretim süreci fiziksel aktivitelerinde yaşanan zorluklar, dönem sonu sportif ve sosyal aktivite uygulamaları ve halk oyunları ekibi kurulması gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca öğretmenlerin istek ve önerileri değerlendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, toplantı sonrası bütün katılımcılara teşekkür etti. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Toplantı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berabere bitti
Berabere bitti
Amatörde 9 gol
Amatörde 9 gol
KPSS heyecanı
KPSS heyecanı
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Seminer düzenlendi
Seminer düzenlendi
“ihmale gelecek bir konu değil”
“ihmale gelecek bir konu değil”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim