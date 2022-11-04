Toplantı yapıldı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Latif Çetingöz, Rıza Uslu, okul müdürleri ve proje ekibinde yer alan öğretmenler katıldı.

Toplantıda, AR-GE birim sorumluları tarafından projeler hakkında bilgi verildi ve sorular cevaplandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, toplantı sonrası bütün katılımcılara teşekkür etti. »Haber Merkezi