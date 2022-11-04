Toplantı yapıldı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Latif Çetingöz, Rıza Uslu, okul müdürleri ve proje ekibinde yer alan öğretmenler katıldı.
Toplantıda, AR-GE birim sorumluları tarafından projeler hakkında bilgi verildi ve sorular cevaplandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, toplantı sonrası bütün katılımcılara teşekkür etti. »Haber Merkezi
Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Latif Çetingöz, Rıza Uslu, okul müdürleri ve proje ekibinde yer alan öğretmenler katıldı.