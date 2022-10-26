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Toplantı yapıldı

Şefaatli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz başkanlığında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) toplantısı yapıldı. 

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Toplantı yapıldı

Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. 
Yapılan toplantıyla alakalalı açıklamada bulunan Yılmaz, “İlçemiz geneli 8.sınıf öğrencilerinin dersine giren Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenleri ile gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yaptık. Mentör öğretmenlik uygulaması, öğrenci gelişimi ve takibi, veli işbirliği, DYK kurslarının verimli geçirilmesi, İlçe geneli birinci dönem iki, ikinci dönem iki olmak üzere toplam dört ölçme ve değerlendirmenin yapılması konuları üzerinde durduk. Yapmış olduğumuz toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah.” dedi.
“ÖĞRENCİLERİMİ HER ŞEYİMİZ”
Toplantıda daha verimli eğitimin nasıl alınması konusunda da durduklarını ifade eden Yılmaz, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu sene 8. Sınıfa geçen öğrencilerimizi oldukça yoğun bir eğitim ve öğretim yılı bekliyor. Bu sene sıkı bir şekilde hazırlanıp inşallah her biri istediği liseye gidecek. Bu konuda da bizlere öğretmenlerine ve ailelere çok önemli görevler düşüyor. Yapmış olduğumuz toplantımızda da bu konuları görüştük. Toplantımızı 8.sınıf öğrencilerinin dersine giren Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenlerimiz ile birlikte yaptık. Ortak kararlar aldık ve bu kararlarımızı en güzel şekilde faaliyete geçireceğiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Toplantı Yapıldı
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