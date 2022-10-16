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Toplantı yapıldı

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları tarafından Yürütme ve Yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirildi.

16 Ekim 2022 Pazar 02:14
Toplantı yapıldı



Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı, Üniversiteler Başkanı Mücahit Süleyman Daldalı katılım sağladı. 
Toplantı hakkında açıklama yapan AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “AK Parti Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı, Üniversiteler Başkanı Mücahit Süleyman Daldalı'nın katılımlarıyla AK Parti Yozgat İl Gençlik kolları Yürütme ve Yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar hayırlara şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olsun” dedi. 
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Toplantı Yapıldı
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