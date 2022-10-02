Toplantı yapıldı

Yoldaş, Okul İdarecileri ile beraber velilerin isteklerini ve önerileri dinledi. Toplantıda gerekli noktalarda çalışmalara başlanılması için kararlar alındı. Toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, katılımlarından ve ilgilerinden dolayı velilere teşekkür etti.

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