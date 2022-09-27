Toplantı yapıldı

Saraykent Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Yasin Gürsoy Ve Rıza Uslu İle lise ve ortaokul müdürleri katıldı. Toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında ilçe genelindeki istatistikler paylaşıldı.

YKS ve LGS sınavlarında ilçe genelindeki başarıyı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Sınav sonuçlarının okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrenci gibi büyük bir analiz gerçekleştirdik. Öğrenci ve velilerde sınav kaygısı, stres ve gerilim gibi olumsuzlukların giderilmesiyle alakalı çalışmalarımız olacak. Sınav sonuçları ile birlikte okul içi performansın artırılmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca öğrencilerin bir üst öğrenim hayatına hazırlanması konularını görüştük.” ifadesinde bulundu. »Haber Merkezi

