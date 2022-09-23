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Toplantı yapıldı

Akdağmadeni ilçesinde, Taşımalı Araç Şoförleri ve Rehber Personel Bilgilendirme Toplantısı Belediye Konferans Salonunda yapıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 02:11
Toplantı yapıldı

Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, Jandarma Bölük Komutanı Tarık Lök, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Raşit Göleli, Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförlerinin katıldı.
Okul çağındaki çocuklarımızın servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, ebeveynlerin çocukları için herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermeleri ve aynı şekilde evlerine dönüşlerini sağlamak, daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla trafik güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili toplantı düzenlendi. 
TEDBİRLER KONUŞULDU
Okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarında, trafik güvenliği bakımından alınması gereken denetime yönelik tedbirlerin konuşulduğu toplantıda açıklama yapan Kaymakam Topuz, okul servislerinin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
En küçük ihmalkârlığın ve dikkatsizliğin çok büyük sorunlara neden olduğunun altını çizen Topuz, “Servis meselesi çok ciddi bir meseledir. Bu toplantı çok önemli çünkü insanlar en değerli varlıklarını sizlere emanet ediyor. Servis şoförlerine emanet ediyor, okul müdürlerine emanet ediyor. İnsanlar en önemli varlıklarını size emanet ediyorsa sizlere güveniyor demektir. Sizlerin de bu güveni istismar etmemeniz, bu güveni sarsacak bir harekette bulunmamanız, çok dikkatli olmanız icap ediyor. En küçük ihmal, en küçük dikkatsizlik inanılmaz sorunlara yol açabiliyor. Araç trafiğiyle ilgili gerekli takipler yapılıyor ama sizlerin de çocukları indirip-bindirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor.” dedi.
KURUMLAR KOORDİNELİ ÇALIŞACAK
Okulların ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini değinen Topuz, “Kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Tüm kurumlarımızın bu doğrultuda gereken hassasiyeti göstermesini önemle rica ediyorum.” diye konuştu.
Toplantıda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Emniyet mensupları tarafından uyulacak kurallar konusunda okul servis taşımacılığı yapan şoförlere bilgilendirici sunumlar yapıldı. 
»Haber Merkezi

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Toplantı Yapıldı
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