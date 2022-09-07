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Toplantı yapıldı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Toplantı yapıldı

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya belediye encümen üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım sağladı. Toplantıda yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler değerlendirilerek plan yapıldı. Başkan Köse yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Belediye encümen üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte istişare ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Sürdürdüğümüz ve projelendirdiğimiz çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunarak, planlamalarımızı yaptık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi 

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Toplantı Yapıldı
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