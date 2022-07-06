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Toplantı yapıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere tercih danışmalığı hizmeti gerçekleştirmek üzere Rehber Öğretmenlerine yönelik toplantı yapıldı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Toplantı yapıldı

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya aynı zamanda video konferans sistemi üzerinden de katılım sağlandı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yılmaz, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları ve rehberlik öğretmenleri katıldı.
Öğrencilerin sınav neticesinde aldığı puanlar göz önünde bulundurularak, ilgi ve istekleri doğrultusunda tercih danışmanlığı hizmetinin gerçekleştirilmesinin üzerinde durulduğu toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tercih danışmalığında görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Toplantıda Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yılmaz tarafından Bozok Üniversitesi bölümlerinin tanıtımı gerçekleştirilerek katılımcılara bilgi verildi. »Haber Merkezi 
 

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Toplantı Yapıldı
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