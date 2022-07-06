Toplantı yapıldı

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya aynı zamanda video konferans sistemi üzerinden de katılım sağlandı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yılmaz, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

Öğrencilerin sınav neticesinde aldığı puanlar göz önünde bulundurularak, ilgi ve istekleri doğrultusunda tercih danışmanlığı hizmetinin gerçekleştirilmesinin üzerinde durulduğu toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tercih danışmalığında görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Toplantıda Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yılmaz tarafından Bozok Üniversitesi bölümlerinin tanıtımı gerçekleştirilerek katılımcılara bilgi verildi. »Haber Merkezi

