Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.618,20
ALTIN
1.023,34
DOLAR
17,20
STERLİN
21,63
EURO
18,51

Toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay başkanlığında, ‘e-Ticaret Düzenleme Taslağı’ toplantısı yapıldı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 00:58
Toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, e-ticaret sistemindeki yeni gelişmeler çerçevesinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da ortaya çıkan düzenleme ihtiyaçları ele alındı. Toplantıda, elektronik ticaret pazar yeri, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı gibi ihtiyaç duyulan yeni tanımlamaların mevzuata kazandırılması ile elektronik ticarette haksız ticaret uygulamalarına yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü. Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Toplantı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım kampı başladı
Tarım kampı başladı
Kaymakamdan ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Vekâletle kurban toplantısı
Vekâletle kurban toplantısı
‘Baş taçlarımız’
‘Baş taçlarımız’
Başer’e ziyaret
Başer’e ziyaret
Daha yeşil bir Akdağmadeni
Daha yeşil bir Akdağmadeni
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim