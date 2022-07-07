Toplantı gerçekleştirildi

İl Müftülüğünde Ali Gülden’in başkanlığında yapılan toplantı Sarıkaya İlçe Müftülüğünde gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla; Yozgat İl Müftümüz Ali Gülden başkanlığında Sarıkaya İlçesinde yapılan toplantıya İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri ve Şube Müdürleri katıldı.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in açış konuşmasıyla başlayan toplantı, il ve ilçelerde yürütülen din hizmetleri kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığının, 15 Temmuz Programları, Ulu Çınarlar Projesinin Uygulamaya Konulması, “Yazımda Kardeşlik Var” İl ve İlçe Kamp Eğitim Programı, Çocuklarla Camide Bir Gün Projesi, İrşat Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu konulu gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantı sonrası Gülden, İl Müftü Yardımcısı iken Sungurlu İlçe Müftüsü olarak atanan Süleyman Eroğlu’na, Sarıkaya İlçe Müftüsü iken Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü olarak atanan Dr. Emrah Kandemir’e, Akdağmadeni İlçe Müftüsü iken Tokat İl Müftü Yardımcılığına atanan Ali Tuna’ya , İl Müftülüğü Şube Müdürü iken Çanakkale İl Müftülüğü Şube Müdürü olarak atanan Fevzi Yılmaz’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edip plaket takdim etti.

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