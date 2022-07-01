Toplantı gerçekleştirildi

Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz başlandığında gerçekleştirilen toplantıya, İç Anadolu Bölgesi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nurettin Çelik, Genel Merkez Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve davetliler katılım sağladı.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer konuşmalarında, 2023'te gerçekleştirilecek olan seçimlerde İlçe Seçim Kurullarında ve sandıklarda görev alacak olan teşkilat mensuplarının önemine vurgu yaptı.

Genel Başkan Yardımcımız Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz konuşmalarında, “2023 Seçimlerinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğimizden şüphemiz yok” dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse ise, “Yüce Mevla’m birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Katılımcıların konuşmalarını gerçekleştirmesinin ardından katılımcıların görüş ve önerilerini dinlendi.

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