Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.511,37
ALTIN
979,60
DOLAR
17,73
STERLİN
21,30
EURO
18,15
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Toplantı düzenlenecek

Boğazlıyan ilçesinde AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlenecek. 

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Toplantı düzenlenecek

Bugün saat 14.00’da Belediye Düğün Salonunda düzenlenecek olan toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer katılımıyla gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, düzenlenecek toplantıya tüm vatandaşları davet etti. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Toplantı Düzenlenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasat Bayramı
Hasat Bayramı
Yozgat’ta bir dizi ziyaret
Yozgat’ta bir dizi ziyaret
Hacılar döndü
Hacılar döndü
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Başkana ziyaret
Başkana ziyaret
Yönetim Kurulu toplandı
Yönetim Kurulu toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim