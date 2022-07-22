Toplantı düzenlenecek

Bugün saat 14.00’da Belediye Düğün Salonunda düzenlenecek olan toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer katılımıyla gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, düzenlenecek toplantıya tüm vatandaşları davet etti.

»Haber Merkezi