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Toplantı düzenlendi

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından ‘Deprem Ânı ve Tahliye Tatbikatı’ konulu çevrimiçi toplantı düzenlendi.

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Toplantı düzenlendi

Toplantıya İl Müftüsü Ali Gülden de katılım sağladı. 
Afet ve AFAD Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için 2022 yılını ‘Tatbikatlar Yılı’ olarak ilan etmişti.
Bu kapsamda, İl Müftüsü Ali Gülden’in katılımlarıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş ve AFAD yetkilileri tarafından ‘Deprem Ânı ve Tahliye Tatbikatı’ konulu çevrimiçi toplantı düzenlendi.
AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili birimlerinin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan tatbikatlar hakkında görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda, kurumlarda olası afet durumlarında alınacak tedbirler ve personelin yapması gereken müdahale ve acil durum konuları görüşüldü.
İl Müftüsü Gülden başkanlığında 13 ilçe müftüsünün çevrimiçi katıldığı toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının tüm birimlerine yönelik müşterek ve eşzamanlı düzenlenecek Deprem Ânı ve Tahliye Tatbikatlarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bilgisi aktarıldı. 
»Haber Merkezi
 

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Toplantı Düzenlendi
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