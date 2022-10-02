Toplantı düzenlendi

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin'in sunum yaptığı toplantıya Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastane Hizmetleri, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimlerinin katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Acil Sağlık Hizmetlerinin, ambulansla yapılan il içi ve il dışı hasta nakillerinin, uygunsuz sevklerin görüldüğü konuları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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