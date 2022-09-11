Toplantı düzenlendi

Düzenlenen "Okul Güvenlik Toplantısı"nda alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadele, öğrencilerin okul servisleri ile güvenli bir şekilde taşınması konuları değerlendirildi.

KURUMLAR KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Kaymakam Topuz burada yaptığı konuşmada, okulların ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

‘HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTE’

Eğitim ve öğretim döneminde yaşanan trafik yoğunluğuna ve okul servislerinin denetimine de işaret eden Topuz, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini tamamlaması konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Tüm kurumlarımızın bu doğrultuda gereken hassasiyeti göstermesini önemle rica ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi