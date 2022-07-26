Toplantı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk defa tam zamanlı olarak da verilmesi planlanan 4-6 yaş eğitimlerini değerlendirmek ve il genelinde talep edilecek ücret limitlerini tespit etmek üzere İl Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı. İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantı müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri ve Eğitim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 4-6 yaş kurslarında verilmesi planlanan eğitim, icra edilmesi gereken faaliyetler ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik değerlendirme ve müzakereler yapıldı. »Haber Merkezi

