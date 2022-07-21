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Toplantı düzenlendi

Yozgat Müftülüğü tarafından manevi rehberler ile dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. 

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Toplantı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın imzalamış olduğu protokol çerçevesinde gençlerin manevi dünyasını imar etmek için, Müftülük tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu’na görevlendirilen, manevi danışmanlar ile dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Birim Sorumlusu Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu’da hazır bulundu. Müftü Gülden, manevi rehberlerden toplumun en önemli ve en dinamik kitlesini oluşturan gençlere dönük KYK yurtlarında yürütülen bir yıllık faaliyetler hakkında bilgi aldı. Toplantıda, yeni dönemde yürütülmesi planlanan faaliyetler hakkında istişare yapıldı. »Haber Merkezi

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Toplantı Düzenlendi
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