Toplantı düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çocuk Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından toplantı salonunda Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Biriminde görevli Bebek Ölümleri İl Sorumlusu Uzman Dr. Hanife Ece Erik, Yozgat Şehir Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kübra Memnune Gündoğan, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Çilsal, Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Kaya Şen, Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzman Yusuf Yiğitsoy, Kamu Hastaneleri Hizmetlerinde görevli Uzman Emre Oktay, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birim Sorumlusu Uzman Filiz Kabayel katıldı. 5 dosya incelendiği toplantıda ölüm nedeni, temel, ara ve son ölüm nedenleri, önlene bilirliği ve ölümle ilgili komisyon görüş ve önerilerinden oluşan değerlendirmeler ele alındı.

Haber Merkezi