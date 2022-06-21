Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.539,20
ALTIN
1.023,26
DOLAR
17,32
STERLİN
21,24
EURO
18,23

Toplantı düzenlendi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bebek Ölümleri İl İnceleme Kurul Toplantısı düzenlendi.

21 Haziran 2022 Salı 02:11
Toplantı düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çocuk Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından toplantı salonunda Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Biriminde görevli Bebek Ölümleri İl Sorumlusu Uzman Dr. Hanife Ece Erik, Yozgat Şehir Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kübra Memnune Gündoğan, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Çilsal, Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Kaya Şen, Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzman Yusuf Yiğitsoy, Kamu Hastaneleri Hizmetlerinde görevli Uzman Emre Oktay, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birim Sorumlusu Uzman Filiz Kabayel katıldı. 5 dosya incelendiği toplantıda ölüm nedeni, temel, ara ve son ölüm nedenleri, önlene bilirliği ve ölümle ilgili komisyon görüş ve önerilerinden oluşan değerlendirmeler ele alındı. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Toplantı Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik yüreklerin gür sesi
Minik yüreklerin gür sesi
Yerliye dönüyoruz
Yerliye dönüyoruz
Koza üretimine başlandı
Koza üretimine başlandı
‘Geçit vermeyeceğiz’
‘Geçit vermeyeceğiz’
Atamalar yapıldı
Atamalar yapıldı
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim