TOKi yolu yenileniyor

İlçenin en büyük mahallelerinden biri olan Seyrantepe Mahallesi’nde TOKİ Konutları ve çok katlı blokların ulaşımını sağlayan ve ilçenin en yoğun kullanılan yollarından biri olan, Sultan Harun Reşit Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı.

Caddenin yılların vermiş olduğu tahribat ve en son doğalgaz ve altyapı çalışmaları neticesinde artık kullanılamaz hale geldiğini, belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Caddeyi ilçemize yakışır şekilde yeniliyoruz. Söküm çalışmalarına başladığımız caddede öncelikle yağmur suyu drenaj hatları oluşturulacak, devamında modern kaldırımlar yapılacak, çevre düzenlemeleri konfor ve estetiğe önem verilerek yapılacaktır. Bu çalışmaların ardından caddemiz sıcak asfaltla kaplanarak siz değerli halkımızın hizmetine sunulacaktır.” dedi.

BİRÇOK YENİLİK YAPILACAK

TOKİ yolu yenileme çalışmalarına entegre olarak yaklaşık bin metre uzunluğunda bisiklet yolunu da inşa edileceğinin altını çizen Başkan Yalçın, “Bisiklet yolumuzu da caddemizle birlikte kullanıma açacağız. Sultan Harun Reşit Caddesi, sıcak asfaltı, modern ve engelsiz kaldırımları, yer altı çöp konteynerleri, bisiklet yolu ve huzur veren çevre düzenlemesiyle İlçemizde değişim ve dönüşümün yeni adresi olacaktır.

Vatandaşlarımızın için en iyisini yapmak hedefiyle başladığımız çalışmalar süresince halkımızın alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor; bizlere ve çalışma arkadaşlarımıza anlayış göstereceğinizi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HAYIRLI OLSUN”

Yapılacak yolun vatandaşlara ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yalçın, “İnsan hayatını kolaylaştıran, ‘Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek’ söylemimizin eyleme dönüştüğü, yeşilin her tonunu barındıran, modern şehircilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olacak Sultan Harun Reşit Caddesi ( TOKİ yolu) şimdiden ilçemize hayırlı olsun. İlçemizde ayak basmadığımız tek bir sokak, el atmadığımız tek bir cadde, hayatına dokunmadığımız tek bir birey kalmayana dek, ‘İlk Günkü Aşkla, Şevkle ve Muhabbetle’ çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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