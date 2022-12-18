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TOKi kura çekimi

Akdağmadeni ilçesine Türkiye geneli yapılacak 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak olan 100 konutun kura çekimi 20 Aralık salı günü gerçekleşecek.

18 Aralık 2022 Pazar 02:54
TOKi kura çekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Türkiye geneli yapılacak olan proje kapsamında Akdağmadeni ilçesine yapılacak olan konutların çekimi 20 Aralık Salı günü Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleşecek.
Konu ile ilgili Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye geneli yapılacak 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Akdağmadeni ilçe merkezine yapılacak olan 100 konutun kura çekimi 20 Aralık Salı günü Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 10:11
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