TOKi heyecanı

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda noter huzurunda Yozgat merkez, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılacak 500 konutun kurası çekildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kura çekimi engelli, emekli ve genç kategorisi ile başladı. Salonun dolup taştığı kura çekilişinde hak sahipleri, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı. Hak sahipleri ilk kez ev sahibi olma heyecanı yaşadı.

Gerçekleşen kura çekimi programında konuşan Vali Ziya Polat, “Bugün mutlu bir gün. Bugün ve yarın inşallah bin 882 konutumuzun kura çekilişini yapacağız. Yiğitler Şehri Yozgat’ımızda kurada ev çıkan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Yozgat için yatırım yapmaya, yatırım yapanlara destek olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür edip şükranlarımızı arz ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Adalet Bakanımıza ve vekillerimize teşekkür ediyoruz. Tabi ki başvuru yapan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah başvuru yapan tüm vatandaşlarımızın ev sahibi, dükkân sahibi ve arsa sahibi olacağı günleri yakında göreceğimizi düşünüyorum. Ev çıkan hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.



“İKİNCİ ETAP VAR”

Belediye Başkanı Celal Köse ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda Devlet Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinesinde Türkiye'de büyük bir konut hamlesi başladı. İlk evim, ilk iş yerim. Yeni yüzyılda, Türkiye yüzyılında mega projelerden bir tanesi. Tabi bu projelerle de bitmiyor. AK Parti iktidara geldikten hemen sonra savunma sanayinden sağlık sektörüne, ulaştırmadan Devlet Su İşleri'ne pek çok alanda hep çağ atlattı, çağ atlatmaya da devam ediyor.

Burada sizlerin Cumhurbaşkanımıza, devlet reisimize verdiğiniz destek çok önemliydi. Yozgat'ımızda tüm şehirlerden de olduğu gibi Yozgat'ımız da bundan ziyadesiyle payını almıştır. Allah'a hamdolsun ki devlet yatırımlarımız, hastanemiz, Adalet Eğitim Merkezimiz, Diyanet Eğitim Merkezimiz, kampus cezaevimiz, diğer yatırımlarımızla birlikte Yozgat'ımızda bu yakınlardan ziyadesiyle payını aldı, almaya da devam ediyor.

‘İlk evim, ilk iş yerim’ projesi bizi de heyecanlandırdı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Adalet Bakanımız, vekillerimizin de desteğiyle Yozgat'ta bin 882 konut yapılmasına karar verdi ki bu birinci etap, Allah nasip ederse devamında da ikinci etaplarımız gelecek. Yozgat merkezimizde de üç yüz vatandaşımıza bugün burada kura çekeceğiz. Tabi talep yoğun 8 binin üzerinde başvuru var. Burada engellilerimize, şehit yakınlarımıza, gençlerimize, emeklilerimize hep kontenjanlar ayrıldı.

Çıkanlar sevinecek ama çıkmayanlar da üzülmesin. İkinci etapta yani tabi tarih tam vermek istemiyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımızla da görüştük. Ama ikinci etapta da Yozgat'ta buradan Merkez olarak ziyadesiyle de payımıza düşeni alacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Çekilişimizin hayırlı ve uğurlu olmasını hem şahsınıza hem Yozgat’ımıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.” diye konuştu.



“KİMSE ÜMİDİNİ YİTİRMESİN”

Kura çekimlerini heyecanla beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Serol Bali, “Kendi evim yoktu, kuraya yazıldım, bir ev ümidi ile bekliyorum. Umarım isteyene çıkar, kimse ümidini yitirmesin biz de bir ev sahibi olmak için bekliyoruz. Heyecanlıyız, devletimizin bize sunduğu bu imkânlardan Rabbim razı olsun. Ev hayaliyle, bu heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Vatandaşlardan Hatice Şahin ise “Evim yok, TOKİ’ye yazıldım inşallah çıkar, eşim ve çocuklarımla oturmayı istiyorum. Kirada oturuyorum, heyecanlıyım. Ev çıkmasını bekliyorum, ümitliyim. İhtiyacım var. Merakla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Kurada ismini görünce duyduğu mutluluğu belirten Hamide Yücel isimli vatandaş da, “Çok heyecanlıyım, hiç çıkmayacak ümidi ile gelmiştim ama çıktı. Rabbime şükür, herkese nasip etsin. İlk evim olacak, kendi adıma çıktı daha önce kiradaydım. Oğlumu aradım söyledim çok sevindi, oğlum da genç kategorisinden yazılmıştı.” ifadelerine yer verdi.

Yozgat merkez, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinin kura çekiminin ardından bin 382 konutun hak sahipleri de yarın çekilecek kura ile belli olacak.

»İHA/Sema Nur Koçaker