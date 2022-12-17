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TOKi açıklaması

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, TOKİ konutları hakkında açıklamada bulundu.

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:04
TOKi açıklaması

Çekerek ilçesinde yapılacak olan 202 adet sosyal konut projesi için kura çekiminin 21 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini belirten Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, kura çekiminin Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonunda yapılacağını söyledi. 
Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi içerisinde bulunan Çekerek 202 adet sosyal konut projesinin kura çekimi 21 Aralık Çarşamba günü Saat 10.00’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonunda gerçekleştirilecektir. Müracaatta bulunan ve başvurusu kabul edilen hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum. İlçemize, hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” 
»Haber Merkezi

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TOKi Açıklaması
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